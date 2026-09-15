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Con mazos, maquinaria y hasta con las manos, este martes comenzaron los trabajos de demolición controlada de los cuatro predios que resultaron afectados tras la explosión, por acumulación de gas, en la colonia Minas de Cristo, perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.
Desde temprana hora, personal de una empresa contratada por las autoridades capitalinas comenzaron con estas labores que podrían durar hasta un mes.
Se pudo observar a los trabajadores martillar y derrumbar manualmente las paredes de uno de los inmuebles afectados. También sacaron escombros, decenas de latas de plástico y hasta una bicicleta.
Asimismo, con esmeriles y soldadura quitaban poco a poco, y con mucho cuidado, las varillas y ventanas que, por muchos años, protegieron estos hogares.
Debido a estas labores, y de manera preventiva, fue cerrada la circulación de los carriles centrales de Avenida Alta Tensión, con dirección a Tacubaya.
Trabajos de demolición podrían durar 15 días
La secretaria de Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, arribó a esta zona y expuso que estos trabajos podrían durar de 15 días a un mes.
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“Esto va a tener una duración, para que dejemos totalmente plano todo el terreno, mínimo entre 15 días y un mes para demoler todo. Los trabajos van muy rápido, están en el tercer piso del primer inmueble. Cuando ya terminemos con el tercer piso y el segundo piso ya va a ser mucho más rápido, sobre todo, porque ya no habrá un riesgo real de que caiga algo de las alturas”, indicó la funcionaria.
Recalcó que las personas afectadas están siendo apoyadas por la administración capitalina, pues se les brinda asesoría jurídica, apoyo para renta y se les brinda alimentos.
Alcalde de Álvaro Obregón supervisa demolición
El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, también llegó a la zona del desastre para verificar estos trabajos de demolición controlada.
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“El día de hoy comienza, primero con mano y luego con maquinaria, el derrumbe de las estructuras que están en diferentes lotes. El mismo viernes, recién sucedida la explosión, el área de Protección Civil de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad se dieron a la tarea de ingresar a cada uno de los inmuebles para poder tener esta dictaminación, expuso.
Comentó que, hasta el momento, ninguna persona ha utilizado el albergue que se habilitó, pues han preferido hospedarse con algún familiar o amigo.
Comentó que ocho personas permanecen hospitalizadas en estado grave.
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