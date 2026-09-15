A pesar de que los días martes es día de descanso, las autoridades capitalinas permitieron la instalación de puestos ambulantes en los pasillos centrales y alrededor de las fuentes de la Alameda Central previo al Grito de Independencia.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México confirmó a EL UNIVERSAL que se otorgó esta concesión a los comerciantes en vía pública en el marco de los festejos patrios, aunque todavía no está confirmado que se extienda este permiso hasta mañana por el desfile militar.

En un recorrido realizado por este diario se observó que sobre la calle de Ángela Peralta, junto al Palacio de Bellas Artes, se instaló una fila de lonas sobre el suelo con mercancía como peluches, llaveros y monederos. Mientras que en los pasillos centrales y alrededor de las fuentes se pusieron carpas y carritos con alimentos y bebidas a la venta.

Incluso, en una de las glorietas se montó un puesto de tacos al carbón con un asador pequeño y un carro de tacos portátil; mientras que otros colocaron cazuelas grandes para cocer elotes y esquites.

Aunque los ambulantes no se colocaron sobre los sellos libre de comercio en la banqueta de avenida Juárez, sí lo hicieron frente al Hemiciclo a Juárez y en la entrada del pasillo a la fuente de Neptuno.

También se colocaron los comerciantes ambulantes en la Plaza de la Solaridad, en uno de los extremos de la Alameda, donde colocaron carpas blancas y rejas con mercancía.

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Alrededor del parque también se instaló un operativo con elementos de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno de la capital.

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