Luego de la explosión en una planta de sal en Jaltipan, en el sur de Veracruz, que dejó tres muertos y varios heridos, Petróleos Mexicanos (Pemex) puso a disposición recursos e infraestructura médica para contribuir a la atención de los afectados y respaldar las labores de respuesta.

Indicó que mantiene comunicación y coordinación permanente con las autoridades competentes "para dar seguimiento a la situación y brindar, dentro de sus capacidades, el apoyo que sea requerido para la atención de la emergencia".

Pemex refirió en un comunicado que puso a disposición de las autoridades su infraestructura hospitalaria en la zona para apoyar en la atención de las personas que resultaron afectadas.

Tras aclarar que el incidente no correspondía a instalaciones ni operaciones de la empresa, la petrolera mexicana expresó su solidaridad con las personas y comunidades afectadas.

La explosión en Jáltipan de Morelos, Veracruz, puso nuevamente bajo los reflectores a una región acostumbrada a convivir con la actividad industrial y petrolera. En medio de la emergencia, la cercanía de infraestructura vinculada con Petróleos Mexicanos alimentó versiones que señalaban a la empresa como posible responsable del siniestro.

Sin embargo, la explosión no ocurrió en instalaciones de Pemex ni fue consecuencia de una operación de la empresa.

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El incidente se registró en instalaciones de PMV Minera, donde se produjo una explosión seguida de un incendio en un área relacionada con un pozo de salmuera que contenía diésel. La magnitud del accidente dejó víctimas mortales y personas lesionadas, convirtiendo el hecho en una emergencia que movilizó a distintas instituciones.

Ante el incidente registrado en Jáltipan, Veracruz, Petróleos Mexicanos (Pemex) expresa su solidaridad con las personas y comunidades afectadas e informa que el evento no corresponde a instalaciones ni operaciones de la empresa. Pemex mantiene comunicación y coordinación permanente con las autoridades competentes para dar seguimiento a la situación y brindar, dentro de sus capacidades, el apoyo que sea requerido para la atención de la emergencia. Asimismo, ha puesto a disposición de las autoridades su infraestructura hospitalaria en la zona para apoyar en la atención de las personas que pudieran resultar afectadas. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 15, 2026

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