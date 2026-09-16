Este miércoles, a las 10:00 horas, comenzó el desfile cívico-militar con motivo de 216 aniversario de la Independencia de México.

Al comienzo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo honores a la bandera. Estuvo acompañada de los secretarios de la defensa nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Después del pase de lista hecho por los tres funcionarios, elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras dependencias, comenzaron su marcha.

El recorrido comenzó en el Zócalo de la Ciudad de México, pasó por las calles 5 de mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, y acabó en Campo Marte.

Ante su paso, gente de todas las edades, de niños a adultos mayores, miraban a los diferentes contingentes.

Pase de revista de la presidenta Claudia Sheinbaum, previo al Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del Grito de Independencia, el 16 de septiembre de 2026. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Sobrevuelo de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional durante el Desfile Cívico Militar de la Independencia (16/09/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Desfile conmemorativo por el Grito de Independencia: 15 paracaidistas del equipo de salto libre Guerreros Aztecas, inauguraron las actividades del desfile (19/09/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Sobrevuelo de aeronaves en el Desfile Cívico Militar con motivo de la Independencia de México (16/09/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Marcha de elementos durante el Desfile Cívico Militar con motivo de la Independencia de México (16/09/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Elementos durante el Desfile Cívico Militar con motivo de la Independencia de México (16/09/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Elementos del Ejército mexicano durante el Desfile Cívico Militar con motivo de la Independencia de México (16/09/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Elementos durante el Desfile Cívico Militar con motivo de la Independencia de México (16/09/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Desfile conmemorativo por el Grito de Independencia: Elementos del Ejército con equipo táctico y rostros cubiertos (19/09/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Binomios caninos en la desfile cívico militar por el 216 aniversario de la Independencia de México el 16 de septiembre de 2026. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Binomios caninos del Ejército mexicano en el desfile cívico militar por el 216 aniversario de la Independencia de México el 16 de septiembre de 2026. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Elementos del Ejército mexicano con equipo y vehículos tácticos durante el desfile cívico militar por el 216 aniversario de la Independencia de México, el 16 de septiembre de 2026. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Binomios caninos de ayuda humanitaria del Ejército mexicano en el desfile cívico militar por el 216 aniversario de la Independencia de México, el 16 de febrero de 2026. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Desfile conmemorativo por el Grito de Independencia: Cadetes del Heroico Colegio Militar (19/09/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Desfile conmemorativo por el Grito de Independencia: Realizan homenaje a la Selección Mexicana de Futbol (16/09/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Desfile conmemorativo por el Grito de Independencia: Contingente de la Escuela Militar de Enfermería (16/09/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

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