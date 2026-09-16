Entre uniformes militares, cámaras y el paso de los primeros contingentes, dos pequeños francotiradores llamaron la atención en el Zócalo capitalino.

Osiris Mayte y Víctor Hugo llegaron desde la alcaldía Álvaro Obregón para presenciar el Desfile Cívico-Militar, pero lo hicieron vestidos como integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Acompañados por su padre, avanzaron entre la gente mientras curiosos volteaban a mirarlos y algunos aprovechaban para tomarles fotografías.

Los hermanos portaban réplicas de armas de juguete, pero su indumentaria era similar a la de los elementos de las Fuerzas Especiales. El tamaño pequeño de los uniformes y el equipo no evitó que destacaran entre la multitud, donde más de uno se acercó para pedirles una fotografía.

Antes de llegar al Zócalo, los menores también aprovecharon para retratarse con cadetes y elementos de las Fuerzas Armadas. Posaron junto a integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, quienes accedieron a tomarse fotografías con ellos.

Osiris Mayte y Víctor Hugo llegaron desde la alcaldía Álvaro Obregón para presenciar el Desfile Cívico-Militar el 16 de septiembre de 2026. Foto: Salvador Corona/ EL UNIVERSAL

Los hermanos que roban miradas previo al Desfile Militar

Para Osiris Mayte, el uniforme representa algo más que un disfraz. La pequeña dijo que cuando sea grande quiere incorporarse a la Sedena, aunque su sueño es convertirse en cirujana.

Víctor Hugo, su hermano, también tiene claro lo que quiere para el futuro: ser piloto aviador.

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Los dos pequeños contaron que no es la primera ocasión que acuden al Desfile Militar. Ya han acompañado a su padre en otras ediciones y nuevamente regresaron este 16 de septiembre para observar de cerca a los militares y vivir la celebración del Día de la Independencia.

Mientras esperan el paso de los contingentes, los hermanos se convirtieron por unos minutos en parte del espectáculo: pequeños entre una multitud de adultos, pero vestidos como los elementos que admiraban y que, desde el otro lado de las vallas, avanzan de la Plaza de la Constitución a Campo Marte.

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