Si estás pensando en cambiar de manicura con la llegada de una nueva temporada, el otoño 2026 trae una paleta que va mucho más allá del clásico burgundy. Los tonos profundos siguen teniendo un lugar importante, pero ahora conviven con naranjas tostados, verdes, azules intensos y colores empolvados que actualizan la manicura.

La buena noticia es que no necesitas apostar por diseños complicados para estrenar uñas de temporada: el color vuelve a ser el protagonista. Estas son cinco tonalidades que vale la pena guardar como inspiración para tu próxima cita.

1. Chocolate: el café que se reinventa

El marrón chocolate se mantiene como uno de los grandes favoritos del otoño, pero esta temporada se aleja de la idea de una manicura café básica. La gama va desde el cacao hasta el espresso y puede llevarse con acabados glossy, cat-eye o chrome para darle una apariencia mucho más sofisticada.

Si buscas una opción elegante que combine prácticamente con todo tu guardarropa otoñal, este es uno de los colores más fáciles de llevar. En uñas cortas funciona especialmente bien con un acabado brillante y uniforme; en uñas largas puedes experimentar con diferentes efectos.

Uñas color chocolate. Foto: Instagram @nailkeryvillahermosa, @taty_nails.it

2. Burgundy: el clásico que no pierde fuerza

El burgundy, también conocido como borgoña o vino, vuelve a aparecer entre los colores imprescindibles de la temporada. Pero en 2026 adquiere una apariencia más profunda al mezclarse con matices cafés, convirtiéndose en un tono más cálido y sofisticado.

Puedes llevarlo completamente liso para una manicura elegante o utilizarlo como protagonista de una francesa. Otra alternativa es apostar por un acabado jelly, que permite que el color se vea más translúcido y ligero.

[Publicidad]

Uñas burgundy. Foto: Instagram @nailsbyandrea.ph, @lamssahbeautystudio

3. Pumpkin cider: el naranja sofisticado del otoño

Si quieres salir de los colores habituales, el pumpkin cider es una de las opciones más interesantes. El tono mezcla naranja quemado, óxido y destellos dorados, por lo que tiene la calidez del otoño sin caer en el naranja brillante que asociamos con el verano.

La versión cremosa es ideal para una manicura discreta, mientras que los acabados metálicos o chrome hacen que el color se acerque más al cobre. También puedes llevarlo en una francesa para incorporar el tono de una manera más sutil.

Uñas burgundy. Foto: Instagram @nailsbyandrea.ph, @lamssahbeautystudio

Leer también: Colores para lucir en uñas cortas este otoño 2026

[Publicidad]

4. Azul medianoche: el nuevo rival del negro

El azul profundo se convierte en una alternativa para quienes normalmente recurren al esmalte negro durante los meses fríos. Los tonos cercanos al azul medianoche y al azul zafiro aportan profundidad, pero tienen un resultado ligeramente más inesperado.

Para una manicura sencilla, úsalo en acabado glossy sobre uñas cortas. Si quieres algo más llamativo, los acabados cat-eye, jelly o chrome pueden darle diferentes dimensiones al mismo color.

Uñas azul medianoche. Foto: Instagram @nailkerylafama, @_tinails1

5. Malva empolvado: el nuevo nude

No todo en otoño tiene que ser oscuro. Los tonos empolvados también forman parte de las tendencias de manicura de la temporada y aparecen en versiones de lila, beige, rosa apagado y malva.

[Publicidad]

El milky mauve, en particular, funciona como una alternativa al nude tradicional: mantiene esa apariencia limpia y discreta, pero incorpora un ligero matiz malva que hace que la manicura se vea más actual.

Puedes llevarlo sobre uñas cortas y redondeadas si buscas un resultado minimalista o elegir una forma almendrada para conseguir una apariencia más elegante.

Uñas malva. Foto: Instagram @axe.spa.beauty, @mussasglam

¿Cuál elegir?

La paleta de uñas de otoño 2026 demuestra que no existe una sola manera de llevar una manicura de temporada. El chocolate y el burgundy son apuestas seguras si quieres profundidad; el pumpkin cider aporta un toque cálido y diferente; el azul medianoche funciona como alternativa al negro, mientras que el malva empolvado es perfecto para quienes prefieren tonos claros.

[Publicidad]

Y si todavía no sabes cuál pedir en tu próxima cita, piensa primero en tu guardarropa: elegir un color que dialogue con los tonos que más usas —desde chocolate y camel hasta gris, azul marino o negro— hará que tu manicura funcione mucho más allá de una sola semana.

Leer también: Dua Lipa luce la manicura francesa multicolor que querrás llevar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/