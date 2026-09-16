El grupo islamista palestino Hamas calificó de "nuevo capítulo del genocidio", que para ellos Israel comete en la Franja de Gaza, la tragedia de la pasada madrugada en la que un edificio residencial de seis plantas -impactado previamente por fuego israelí- se derrumbó provocando al menos 20 muertos.

"Responsabilizamos a la ocupación (Israel) de este desastre, que es una prolongación directa de su brutal genocidio en Gaza; los crímenes de la ocupación han ido más allá del bombardeo de civiles, la destrucción de sus hogares y las masacres contra ellos, pues sus repercusiones persisten hoy", dijo Hamas en un comunicado.

Según los datos ofrecidos a EFE por el hospital Al Shifa y el Ministerio de Sanidad gazatí, entre los fallecidos hay 8 niños, 14 personas más resultaron heridas y 10 sobrevivieron al derrumbe, que tuvo lugar en un inmueble de la zona oeste de la ciudad de Gaza (norte de la Franja) afectado por los ataques israelíes, como ocurre con el 80% de la infraestructura de la Franja palestina.

Entre los fallecidos hay 8 niños, 14 más personas resultaron heridas y 10 sobrevivieron al derrumbe. Foto: AP

Hamas añadió que la "grave escasez de maquinaria para la retirada de escombros y de equipos de rescate necesario", en medio del bloqueo israelí contra la Franja, podría "cobrarse más vidas de civiles inocentes" en las próximas horas.

"Esto hace necesaria una acción internacional urgente para introducir maquinaria pesada y equipos de Defensa Civil que permitan llegar hasta los atrapados y rescatar a quienes aún permanecen con vida", continuó la nota del grupo islamista palestino.

El edificio se encontraba en la calle Al Sinaa de la capital gazatí y en él residían alrededor de un centenar de personas.

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Hamas dice que la "grave escasez de maquinaria para la retirada de escombros y de equipos de rescate necesario podría cobrarse más vidas de civiles". Foto AFP

Según atestiguó EFE antes del derrumbe, que no dejó ninguna planta en pie, se trataba de un inmueble del que solo quedaba su esqueleto, sin ventanas, y que familias de desplazados usaban para vivir cubriendo los huecos con plásticos y cartones

"Advertimos del riesgo de que se produzcan otros derrumbes como este, ya que en la Franja de Gaza, en las zonas habitadas por la población, hay cerca de 2.000 edificios en estas condiciones, y todos ellos están llenos de ciudadanos", dijo el portavoz del grupo rescatista Defensa Civil, Mahmud Basal, en declaraciones a los medios junto al edificio colapsado.

Fuentes de este equipo de rescate informaron a EFE de que se había avisado a sus habitantes de que tenía peligro de derrumbe por cuatro factores: la amplia destrucción por las bombas israelíes, la afectación a su estructura de las detonaciones que Israel lleva a cabo en edificios cercanos dentro de zona de Gaza bajo su control, el cambio de temperatura y el hecho de que no estaba construido para alojar a cien personas.

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El edificio había sido impactado previamente por ataques israelíes como parte de la guerra. Foto EFE

La mayoría de la población de Gaza vive desplazada en tiendas de campaña o en malas condiciones en edificios dañados por los ataques israelíes, según la ONU. El Site Management Cluster (SMC), una plataforma de coordinación humanitaria vinculada al sistema de Naciones Unidas, sitúa a los desplazados en 1,7 millones de personas, de una población de unos 2 millones de habitantes.

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