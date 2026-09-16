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Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que han "fallado demostrablemente" en la lucha contra el narcotráfico a lo largo del último año, un nuevo espaldarazo al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
"Gracias a la detención y remoción, por parte de mi administración, del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles", explica el presidente Donald Trump en esta evaluación que cada año publica la Casa Blanca.
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