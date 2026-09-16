Una de las voces más potentes y brillantes en hispanoamérica, se apagó hace siete años cuando un paro cardiorespiratorio terminó con la vida de Camilo Sesto, una noticia que tomó por sorpresa a sus fans en ambos lados del mundo, pero el legado de esta superestrella sigue vigente pese al paso del tiempo, muestra del extraordinario artista que era quien hoy, hubiera llegado a los 80 años de edad.

Desde hace siete años en su entorno han pasado muchas cosas, comenzando con su heredero, su único hijo Camilo Blanes, hoy conocida como Sheila Devil, fruto de su relación con la mexicana Lourdes Ornelas. La joven quedó al frente de propiedades, fortuna y toda la obra musical del cantante.

Lo que Camilo Sesto logró acumular a lo largo de su vida no es poca cosa, tan sólo la residencia en Torrelodones, en Madrid, más otra propiedad en esta misma zona, tienen un valor de siete millones de euros aproximadamente; a esto hay que sumarle una casa editorial, Camilo Ediciones Musicales SL, la cual tiene un estudio de grabación y edición, que generan alrededor de 500 mil euros anuales, y los derechos de autor de sus canciones que cada año representan alrededor de 200 mil euros en sus finanzas, según el portal español OK Diario.

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Pero toda esta fortuna y el legado del intérprete de temas como "Vivir así es morir de amor" y "Melina", es manejado por su expareja Loures Ornelas, debido a los problemas de salud y adicciones que su hija Shilea Devil enfrenta desde la muerte de su padre en 2019, y que ha generado preocupación entre propios y extraños.

Las alarmas se comenzaron a encender desde el momento en que Camilo Sesto dejó este mundo, porque quien entonces se conocía como Camilo Blanes, comenzó a verse desmejorado y deprimido, además de comenzar a tener conflictos con su madre por la manera en que manejaba lo que su padre le había heredado.

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En 2024 anunció su nueva identidad, en la cual se asumió como mujer y se hizo llamar Sheila Devil, para ese momento había bajado mucho de peso y lucía desaliñada, algo que le trajo muchas críticas, que aseguró, no le importaban porque se sentía feliz con su nueva realidad.

Camilo Blanes presume su adicción al vodka. Seguidores alertan por su estado mental y físico.

Desde ese momento comenzó a mostrar un comportamiento errático; en los en vivos que hacía en sus redes sociales, o en las publicaciones que hacía, además de mostrar un aspecto extraño, también dejaba ver el deterioro de la casa en Torrelodones, lugar donde murió Camilo Sesto y que hoy es su lugar de residencia; la cual se veía sucia y descuidada, y las personas allegadas a ella aseguraban que comenzó a relacionarse con gente nociva. A esto se sumaron problemas con la policía, ya que fue detenida con estupefacientes; con su madre y polémicas declaraciones a la prensa.

Pero aunque todo ha sido altibajos en la vida de Sheila, desde principios de 2026 ha mostrado una mejoría en su salud mental y por lo tanto en su aspecto físico, incluso en abril compartió una fotografía al lado de su madre, como señal de que las cosas van por buen camino entre ellas.

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Pese a todo Camilo Sesto sigue vigente con cosas como, la apertura de un museo en su memoria, el cual se ubica en su ciudad natal Alcoy, donde se pueden apreciar objetos personales, reconocimientos como sus discos de oro, fotografías, entre otras cosas; además ahí descansan sus cenizas y las de sus padres.

Su música también está rompiendo la barrera entre generaciones, debido a que en plataformas digitales como Spotify, sus canciones sigan circulando entre fans de toda la vida y nuevos públicos, alcanzando más de 4.4 millones de oyentes mensuales y más de 5.2 millones de seguidores; lo que hace pensar que la voz y sensibilidad de Camilo Sesto permanecerá mucho tiempo entre nosotros.

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