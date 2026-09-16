Las películas "Spider-Man: un nuevo día" y "Toy Story 5", aún en cartelera, han entrado de manera oficial al Top Ten de películas más vistas exhibidas en México, en las últimas décadas, sacando de la ecuación a títulos como "Lilo & Stich", "Super Mario Galaxy" y "Guasón".

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, la cinta del arácnido que está por arribar a los 20 millones de asistentes, se ubica en el escalafón ocho.

Este fin de semana contabilizó 124 mil asistentes, pero aún así ve difícil alcance los 21.5 millones de "Avengers: infinity war" que ocupa el séptimo sitio.

Y "Toy Story 5", con sus 17.5 millones de boletos vendidos (esta semana reclutó poco más de mil) se quedará por ahora con el escalón 10, del cual se prevé salga para fines de año, cuando llegue la nueva entrega de "Avengers".

Entre ambas contabilizan poco más de una tercera parte de los boletos vendidos globalmente durante el presente año e hicieron, de acuerdo con datos de la Cámara, al verano más exitoso en salas nacionales de la última década.

La CANACINE, por sus siglas, reúne a la mayoría de compañías distribuidoras, exhibidoras, de streaming, productoras, escuelas y prestadores de servcios con sede en México.

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El primer lugar del Top Ten histórico pertenece por ahora a "Intensamente 2", con 25.2 millones de boletos vendidos; superando a por 50 mil boletos a "Toy Story 4" y a "Avengers endgame" la cual registra 24.8 millones.

El cuarto sitio recae en "Coco" con 24.1 millones y el quinto para "Spider-Man: sin camino a casa", con 23.4 millones y que en 2021 representó el regreso de las grandes masa a los cines, tras los meses pandémicos.

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Otros títulos

"La Odisea" contabiliza 7.1 millones de boletos adquiridos, pero ya la cifras marcan que va de salida pues este fin de semana logró 44 mil asistentes: mientras que "Coyote vs ACME" fue el título más visto del fin de semaa con 571 mil espectadores, para ya registrar 3.3 millones desde su lanzamiento.

El documental de Oasis registró 34 mil entradas, logrando ser el décimo título más visto del periodo, al tiempo que el concierto de Juan Gabril vio entrar a 10 mil personas, para ya rosar los 300 mil totales.

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