Los actores estadounidenses Amanda Seyfried y Thomas Sadoski pusieron fin a su matrimonio después de nueve años juntos.

Mediante un comunicado conjunto, compartido con People, confirmaron la noticia: “Hemos estado separados durante un tiempo, y ha demostrado ser la decisión correcta para nosotros y nuestra familia”.

Agregaron que siguen unidos por el cariño que se tienen: “Nos tenemos el uno al otro para siempre, ¡y eso es genial!”, dijeron.

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Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la separación.

Así inició su romance

Seyfried y Thomas Sadoski coincidieron en 2015 durante la obra Off-Broadway The Way We Get By y, más tarde, trabajaron juntos en "The Last Word", donde encarnaron a una pareja enamorada, premisa que terminó convirtiéndose en realidad.

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En marzo de 2016 anunciaron su compromiso. Aunque todo fue manejado con gran discreción, se casaron en el mismo mes un año después. Fue Sadoski quien dio a conocer que contrajeron matrimonio en una ceremonia sin la presencia de familiares o amigos.

Más tarde le dieron la bienvenida a su hija Nina y, en septiembre de 2020, a su hijo Thomas Jr.

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Pese a estar en medio del epicentro de la fama, ambos han mantenido una vida privada y alejada de Los Ángeles.

En 2018, Seyfried contó a PorterEdit sobre su primer acercamiento durante la obra de teatro, cuando se percató de lo respetuoso que Sadoski era con su primera esposa. La actriz explicó que nunca fueron irrespetuosos con sus respectivas relaciones ni coquetearon: “Esa fue otra razón por la que pensé, más adelante, que podía casarme con él”.

Seyfried reveló que hicieron terapia de pareja

En diciembre de 2025, en una entrevista con Who What Wear, Amanda compartió que había tomado diversos tipos de terapia, entre ellos terapia de pareja: “He tenido muchísimas conversaciones con psicólogos y amigos que son psicólogos, así que siento que tengo mucho autoconocimiento. No lo es todo, pero sin duda ayuda mucho”.

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Este año, la actriz también expresó en Vogue cómo ella y Sadoski, ambos con carreras exitosas, compaginaban sus vidas profesionales con la crianza de sus hijos.

“(Él) se sacrifica mucho por mí", dijo. "También sabe que, en este momento, las oportunidades que se me presentan son increíbles". Hizo una pausa antes de añadir: "Suelo decir que no a menudo.”

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También reveló que, entre el ajetreo diario y sus proyectos profesionales, era difícil explicarles a sus hijos su trabajo, por lo que siempre se encargaba de hacerles saber que valora el tiempo junto a ellos.