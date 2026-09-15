Kelly Osbourne descarta que exista la posiblidad de que ella y, Aimee, su hermana mayor, estrechen su vínculo pues, a pesar de que afirma que no están malentendidas, desde hace muchos años, hay una línea que las separa, por lo que reconoce que nunca compartieron una relación ideal.

La hija de Ozzy Osbourne habló abiertamente de su situación familiar, en el podcast "We need to talk", a tal grado que respondió a Paul Carrick Brunson (el conductor), sobre las preguntas relacionadas a Aimee, la mayor de los Osbournes y la integrante de la familia que, desde muy joven, decidió desmarcarse del ojo público.

La reversionista de "Papa don´t preach", expresó que, desde hace décadas, tomó la decisión de distanciarse de Aimee que, desde muy pequeña, vivió aparte de la dinámica familiar, hecho que, cuando era una niña, la hizo sentirse frustrada, ya que nunca contó con el consejo de su hermana mayor, como solía ocurrir en otras familias en donde habían hermanos de por medio.

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Honesta, la joven señaló que, la indiferencia de Aimee, la cual fue indiscriminatoria entre ella y su otro hermano, el más pequeño, Jack, le hacía creer que la joven se sentía vergonzada de ellos.

"Una de las cosas más fifíciles de mi vida es que nunca tuve una hermana mayor y tuve que aprender por mi cuenta a hacer ciertas cosas que mi hermana tuvo que haberme enseñado, ella estaba en su propio mundo, haciendo lo suyo y, para ser sincera, hasta cierto punto, siento que se avergonzaba de nosotros".

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En 2002, cuando Sharon y Ozzy firmaron el contrato para que se reodara el reality de la familia, "The Osbournes", Aimme, que, en esa época tenía, 19 años, decidió que no sería partícipe del show, en el que no apreció durante los tres años en que dudaron las emisiones.

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Con los años y, con el dolor que, en principio, supuso para Kelly que su hermana marcara distancia, aprendió que no todas las familiar son cercanas en su completud y que, ese hecho, no debía problematizarse por lo que, afirmó que, pese a la distancia, guardaba gran respeto por su hermana.

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"Nunca lo entenderé del todo, somos muy diferentes, todo lo que yo soy, ella no lo es, todo lo que ella es, yo no lo soy, no podríamos ser más opuestas, simplemente la respeto, la acepto, somos diferentes y eso está bien, en la familia se da por sentado que, como se comparten lazos de sangre, todo debe compartirse, pero creo que lo bonito de la vida es que también tienes la oportunidad de elegir quienes son tu familia".

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