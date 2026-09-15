Tras la privación de la vida de Eduardo “N”, elemento activo de la Guardia Nacional (GN), así como de tres personas más en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, elementos de la GN, Ejército, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Said “N” comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), señaló que la aprehensión de Said “N” se efectuó con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

Tras su captura, el imputado será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, a efecto de que la autoridad judicial determine su situación jurídica conforme a derecho.

El hecho, el 6 de septiembre

Luego de la difusión de un video por redes sociales, en el que se observaba a un integrante de la Guardia Nacional realizando declaraciones, referentes a las acciones de seguridad implementadas por autoridades de los tres órdenes de Gobierno en Guerrero, momentos antes de ser privado de la vida, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó los hechos, además que informó que tres personas también fueron localizadas sin vida en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero.

El uniformado se encontraba disfrutando de días de descanso en esa entidad, de la cual era originario.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional señaló entonces que estos actos de violencia se presentan en un contexto de afectaciones a los grupos delincuenciales que operan en la entidad, derivadas de las actividades realizadas por las autoridades durante la presente administración, particularmente en los últimos meses.

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ml