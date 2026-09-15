Integrantes del Ejército y Guardia Nacional (GN) realizaron el último pase de revista de los seis contingentes que conforman la columna del Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, que conmemora el 216 aniversario de la Independencia de México.

El desfile estará conformado por 15 mil 458 elementos, 536 vehículos, 46 motocicletas, 106 aeronaves, 45 drones, 16 embarcaciones, 21 Banderas de Guerra, 424 caballos, 142 canes y 26 águilas.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, presidirán la conmemoración que se inicia en la plancha del Zócalo capitalino rumbo a Campo Marte.

También se instalará una exhibición de vehículos blindados con las unidades Huracán, Cimarrón y Titán, construidas por ingenieros militares.

Ante la presidenta Sheinbaum y el titular de la Sedena, que presidirán la conmemoración, desfilarán también 142 perros, 424 caballos y 26 águilas. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

Entre los contingentes se observarán vehículos con las capacidades tecnológicas del Sistema para el Accionamiento Remoto de Armas de Fuego (SARAF) Balam I y Balam II, producido por la industria militar, que fueron adaptadas a vehículos blindados.

El teniente coronel ingeniero industrial Noé Gómez Gutiérrez, subdirector de Ingeniería de la Dirección General de Industria Militar, dice a EL UNIVERSAL que los sistemas de armas Balam I y Balam II son diseños maduros, que ya están en capacidades de fabricación en serie en la Dirección General de Industria Militar, han demostrado su utilidad en todo tipo de entornos a lo largo del territorio nacional.

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Gómez Gutiérrez explica que Balam I y Balam II permiten que el tirador esté protegido por el blindaje de los vehículos, operando remotamente ametralladoras que se encuentran en el montaje de armas al exterior de la unidad.

Detalla que, por medio de una consola electrónica, el tirador puede realizar movimientos de manera rápida, segura y precisa para dirigir tanto el fuego de sus ametralladoras como la observación de los sensores optrónicos (tecnología que combina la óptica y la electrónica para captar, procesar y convertir la radiación electromagnética en señales eléctricas o digitales) con los que están dotados.

El teniente coronel agrega que el sistema SARAF Balam I puede hacer disparos con ametralladoras calibre 5.56 y 7.62 milímetros, tiene una capacidad de visión diurna como nocturna.

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“El sistema de armas SARAF Balam II puede utilizar ametralladoras calibre 12.7 por 99 milímetros, ametralladora lanzagranadas de 40 milímetros. Tiene, al igual que el Balam I, capacidad de visión diurna, nocturna, cuenta con capacidad de visión térmica.

“Está dotado con un accesorio lanzador de granadas fumígenas o de granadas de bolas de goma para un efecto proporcional y racional del fuego”, subraya el ingeniero industrial.

Este jueves desfilarán 536 vehículos y se instalará una exhibición de unidades blindadas Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

Noé Gómez enfatiza que, en el caso de ambos sistemas, están validados en entorno real y relevante, que han demostrado su robustez, utilidad, calidad del desarrollo y de la innovación de la ingeniería militar mexicana.

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Por otra parte, previamente al inicio del desfile, un contingente de 99 aeronaves, 93 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y seis de la Guardia Nacional (GN) volarán por el espacio aéreo del Zócalo de la Ciudad de México.

Tres aeronaves F5 de la FAM van a ejecutar una acrobacia aérea conocida como Flor de Lis, en la que las aeronaves vuelan juntas en formación y realizan una subida vertical, al mismo tiempo la aeronave líder realiza dos giros de 360 grados sobre su propio eje, se tiene previsto un descenso de 15 integrantes del grupo de paracaidistas Guerreros Aztecas.

Los asistentes al desfile también podrán observar un componente de drones tácticos y el puesto de mando militar del Servicio de Transmisiones.

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La columna está conformada por los contingentes de Justicia y Paz, Centinelas de la Nación, Crisol de Patriotas, Desarrollo Nacional, Fraternidad Solidaria y Raíces de Honor.

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