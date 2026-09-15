El Movimiento Regeneración Nacional, (Morena) designó a la senadora Verónica Díaz Robles como su coordinadora para la Transformación en Zacatecas, esto es, la virtual candidata del partido para la gubernatura en 2027.

El anuncio lo hizo Citlalli Hernández en presencia de Díaz Robles, entre vivas y gritos de "unidad". Ariadna Montiel, en contraste, pidió a José Narro pedir a sus simpatizantes guardar la formalidad y unidad.

"¡Muera el monrealismo!", se escuchó en el salón.

Montiel destacó la trayectoria política de 30 años de Díaz Robles, en específico que fue delegada de los programas sociales para el estado. Y después Montiel tomó protesta a Díaz para el cargo, que se transformará en la candidatura para los comicios próximos.

Por parte del PVEM, el coordinador de alianzas, Arturo Escobar, reconoció el esfuerzo que su compañero Carlos Puente ha hecho en Zacatecas y aclaró que éste no asistió al evento porque está siendo operado de un pulmón.

Por parte del Partido del Trabajo no hubo ningún representante.

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En su mensaje, Díaz Robles llamó a la unidad y criticó a la oposición, a la que llamó "raquítica".

Defendió además la soberanía de México y lanzó vivas a Claudia Sheinbaum.

Más temprano había anunciado a Gino Segura para el cargo, pero en Quintana Roo.

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Mira aquí la transmisión:

ml