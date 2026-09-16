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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la Unión Europea, un gesto llamativo cuando las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump acercan a Ottawa a Europa.
Los aranceles de Trump y sus repetidas declaraciones sobre convertir a Canadá en el 51 estado de Estados Unidos han agriado la relación entre los vecinos norteamericanos. Canadá busca reducir su dependencia de Estados Unidos, destino de aproximadamente el 70% de sus exportaciones, y el primer ministro Mark Carney ha pedido una “alianza única” con la UE.
En su discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea, Von der Leyen dijo que Canadá y la UE se basarán en su acuerdo de libre comercio existente, conocido como CETA, con una “Alianza para el Futuro” más amplia destinada a crear “un espacio común de prosperidad y seguridad económica”.
Presentó esa relación más estrecha como basada no sólo en el comercio, sino también en valores democráticos compartidos.
¿Qué implica la denominación?
Bloomberg añadió que "no obstante, se trataría de una relación nueva, creada específicamente para este momento único, y la UE aún no ha definido su significado".
"No tiene fundamento legal", afirmó Mujtaba Rahman, director general para Europa del Grupo Eurasia. "Es más bien un símbolo y una señal", añadió.
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Von der Leyen señaló algunas áreas potenciales de cooperación, incluidas las asociaciones en materia de fabricación, tecnología, defensa, política energética y seguridad económica.
Canadá ya participa en varios proyectos de la UE, entre ellos Horizon, una iniciativa de investigación en tecnología e innovación, y SAFE, un programa industrial de defensa. Tuvo que pagar 100 millones de dólares para participar en Horizon, y es probable que la participación en otros programas de la UE también requiera que Canadá contribuya a su presupuesto.
Según el medio The New York Times, "otra área en la que Canadá está particularmente interesada en ver avances es la posibilidad de que sus ciudadanos pasen períodos más largos de tiempo en la Unión Europea sin necesidad de visado, que sus cualificaciones profesionales sean reconocidas allí y que puedan estudiar en universidades europeas".
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No obstante, dice el Times, "algunos diplomáticos europeos han sugerido que Erasmus, el popular programa europeo de intercambio estudiantil, podría ser un punto de partida más sencillo para la colaboración".
¿Qué opina Trump de la alianza entre Canadá y la UE?
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con recortar el comercio con la UE por el plan de asociación con Canadá.
"Si Europa añade a Canadá con una mala intención, impondré aranceles muy serios o detendré el comercio con Europa. Si lo hacen con buenas intenciones, está bien", dijo el mandatario estadounidense.
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