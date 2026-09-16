La influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un dijo este jueves que el estatus de potencia atómica del país era "absoluto", y calificó de "idiotas" a quienes esperan su desnuclearización.

Corea del Norte ha consagrado legalmente su estatus como potencia nuclear y sus dirigentes han declarado que el arsenal del país es permanente e irreversible.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo recientemente que Pyongyang posee 57 armas atómicas "muy poderosas", mientras que Seúl estima que la cifra oscila entre 80 y 120.

"La posición de Corea del Norte como potencia nuclear es absoluta y no puede revertirse bajo ningún concepto", afirmó la hermana de Kim, Kim Yo Jong, en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

El arsenal nuclear de Pyongyang "contribuye de manera significativa a disuadir los actos escandalosos de los delincuentes internacionales", señaló.

La declaración de Kim se produce mientras el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra en Viena su conferencia general. La líder dijo que era de esperarse la "habitual charla tonta" sobre los esfuerzos para desnuclearizar el Norte.

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"Si creen que eso es realmente posible, solo escucharán las palabras de idiotas", afirmó.

"Por mucho que las fuerzas hostiles lo nieguen retóricamente, la realidad de que la posición nuclear de Corea del Norte se ha consolidado de manera permanente, tanto física como legalmente, no puede cambiar ni un poco", agregó.

El arsenal nuclear de Corea del Norte se ha ampliado desde que fracasó una segunda cumbre entre Kim y Trump en 2019, debido a las diferencias sobre lo que Pyongyang recibiría a cambio de dar pasos hacia la desnuclearización.

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