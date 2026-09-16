Tecámac, Méx. - En un video difundido en redes sociales se observa a dos hombres que habrían participado en el ataque contra el asesor de la alcaldesa morenista de Tecámac, Rosi Wong Romero, Carlos Galindo, y su escolta, en el que ambos resultaron lesionados la mañana del 15 de septiembre.

Una cámara de seguridad de una de las viviendas del fraccionamiento Ojo de Agua captó la presencia de dos hombres vestidos con ropa oscura que llegan cada uno en bicicleta al punto donde minutos después se perpetró el atentado.

El dispositivo registró que los dos sujetos aparecen en escena a las 7:27 horas. Los dos dan vueltas en esa calle donde hay árboles y otras casas alrededor. Instantes después, un vecino pasa por la zona mientras los dos desconocidos siguen en su bicicleta.

Luego hay un corte en la edición; de las 7:27 horas se pasa el conteo a las 7:31 horas. En ese momento se observa a uno de los hombres, que al parecer andaba en bicicleta, que ahora camina por la calle.

Balean camioneta de asesor de alcaldesa de Tecámac. Foto: Especial

Trae una sudadera y con el gorro se cubre la cabeza, se sienta abajo de un árbol por algunos minutos y luego hay otro corte en la edición del video.

El conteo continúa a las 7:47 horas y exactamente a las 7:47 horas con 7 segundos se ve en las imágenes cuando aparece la camioneta Honda negra en la que viaja Carlos Galindo con su escolta. Cuando ve la unidad que se acerca al lugar donde está el sujeto sentado bajo el árbol, saca una pistola y dispara en varias ocasiones al vehículo.

[Publicidad]

Desde el interior de la camioneta, el escolta, quien es integrante de la Guardia Civil de Tecámac y viajaba del lado del copiloto, repele la agresión; también acciona un arma contra el agresor, quien corre en sentido contrario para evitar los disparos y se mete a la calle donde está colocada la cámara que captó el ataque.

De acuerdo con el video, las detonaciones de fuego duraron 5 segundos. | Foto: Especial.

Son cinco segundos de detonaciones de las dos personas que portan armas, de acuerdo a la hora que registra la grabación de los hechos.

Después del intercambio de balazos y de que pasó la camioneta Honda, aparece en la escena el otro sujeto, quien aparentemente también llegó al punto en la otra bicicleta. Los dos corren en sentido contrario por la calle en la que circuló la unidad del asesor de la alcaldesa de Tecámac.

[Publicidad]

Según el propio relato de Carlos Galindo, salió de un domicilio cerca de las 07:45 horas a bordo de una camioneta Honda negra, acompañado de un escolta de la policía municipal asignado por amenazas previas.

Un hombre de aproximadamente 30 a 35 años, oculto bajo un árbol, se levantó, extrajo un arma y disparó contra el vehículo a una cuadra y media de distancia. El escolta respondió al fuego desde el interior. La camioneta recibió al menos 19 impactos de proyectil en carrocería, parabrisas, ventanillas y medallón.

Ambos llegaron en la misma camioneta a la Cruz Roja de Ojo de Agua. | Foto: Especial.

Galindo sufrió lesiones en una mano por fragmentos de vidrio. El escolta recibió un impacto en el tórax o pulmón. Ambos llegaron en la misma camioneta a la Cruz Roja de Ojo de Agua, recibieron atención y se reportaron fuera de peligro.

[Publicidad]

La alcaldesa no viajaba en la unidad; en ese momento participaba en la Mesa de Paz del municipio.

Galindo indicó que desconocía el móvil exacto, aunque mencionó hostigamiento previo documentado y tensiones políticas locales tras divisiones internas en Morena. Autoridades desplegaron un operativo en la zona de Boulevard Ojo de Agua y calle Prolongación Membrillos o Mandarinas.

Dos hombres habrían participado en el ataque armado en contra del asesor de la alcaldesa morenista, Rosi Wong Romero, Carlos Galindo, en el que resultó herido al igual que su escolta pic.twitter.com/CpQnOUELxq — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) September 16, 2026

También te puede interesar

[Publicidad]

Más de 11 mil personas han sido detenidas por delitos de alto impacto en CDMX; 78 son considerados objetivos prioritarios

235 conductores al Torito en lo que va del operativo por fiestas patrias; alcoholímetro operará las 24 horas hasta el 20 de septiembre

Bomberos atendieron 167 emergencias durante festejos patrios; fugas de gas, lo que más se registró

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr