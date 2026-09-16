Estados | 16-09-26 | 20:47 |

Cajeme, Son. - de 11 años, quien había sido reportado como desaparecido durante las , fue localizado con vida y en buen estado de salud en Ciudad Obregón.

El y familiares pidieron a la población apoyo para la localización del menor, luego de perder contacto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor se encontraba en la con motivo del festejo por El Grito de Independencia y, al concluir el evento, no logró localizar a las personas que lo acompañaban, por lo que se retiró con terceras personas hacia un domicilio ubicado en la colonia Primero de Mayo.

Hoy 16 de septiembre, el menor estableció comunicación con su madre, a quien informó sobre su ubicación y manifestó encontrarse bien. 16/09/2026.| Foto: Especial.
Hoy 16 de septiembre, el menor estableció comunicación con su madre, a quien informó sobre su ubicación y manifestó encontrarse bien. 16/09/2026.| Foto: Especial.

Posteriormente, este día, 16 de septiembre, el menor estableció comunicación con su madre, a quien informó sobre su ubicación y manifestó encontrarse bien; tras su localización, se corroboró que el menor se encontraba bien, además de que refirió no haber sido víctima de delito.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que mantiene su compromiso de atender las denuncias por desaparición de personas hasta el esclarecimiento de los hechos.

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JACL/cr

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