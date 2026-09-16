Michoacán. - Dos sujetos abandonaron el cuerpo de una persona al interior de un ataúd en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Un video publicado en redes sociales evidencia la manera en la que dos hombres bajan de un vehículo la caja fúnebre sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el lugar conocido como “El Cerrito”.

Transeúntes y vecinos de esa zona dieron parte a las autoridades de seguridad, las cuales se movilizaron para asegurar la zona y realizar las diligencias de ley.

Hasta este momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el abandono del cuerpo al interior del ataúd. 16/09/2026. | Foto: Especial.

Hasta este momento, no se han dado a conocer los detalles del móvil y las causas que originaron el abandono del cuerpo al interior del ataúd.

Las primeras investigaciones refieren que una agencia funeraria fue contratada para la preparación del cuerpo y el traslado del mismo a un domicilio particular donde iba a ser velado; sin embargo, no fue así y los empleados de la agencia detuvieron la carroza y bajaron el cuerpo en la vía pública, tal como se aprecia en las imágenes.

⚠️🚨 ¡ABANDONAN FÉRETRO CON UN CU3RP0 A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE URUAPAN! 😰



🚔 Un cuerpo sin identificar fue localizado al interior de un féretro que habría sido abandonado a un costado del Aeropuerto Internacional Ignacio López Rayón, en Uruapan, Michoacán.



🔎 Autoridades… pic.twitter.com/CMfAqkCtkR — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) September 16, 2026

También te puede interesar

[Publicidad]

Incendio en Mercado Central de Acapulco deja más de 90 locales con daños; siniestro pudo haber sido provocado por un cortocircuito

Gobernadora de Morelos asegura a familia de Claudia Tacoronte y a estudiantes que "comparte su dolor"; le da seguimiento personal al caso, dice

Más de 300 personas están en vigilancia epidemiológica por "ameba comecerebros"; tuvieron contacto con lago de Plaza La Isla en Mérida

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr