Estados | 16-09-26 | 21:22 | Actualizada | 16-09-26 | 21:51 |

Michoacán. - Dos sujetos de una persona al interior de un ataúd en la ciudad de .

Un video publicado en redes sociales evidencia la manera en la que dos hombres bajan de un vehículo la sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el lugar conocido como “El Cerrito”.

Transeúntes y vecinos de esa zona dieron parte a las , las cuales se movilizaron para asegurar la zona y realizar las diligencias de ley.

Hasta este momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el abandono del cuerpo al interior del ataúd. 16/09/2026. | Foto: Especial.
Hasta este momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el abandono del cuerpo al interior del ataúd. 16/09/2026. | Foto: Especial.

Hasta este momento, no se han dado a conocer los detalles del móvil y las causas que originaron el abandono del cuerpo al interior del ataúd.

Las primeras investigaciones refieren que una agencia funeraria fue contratada para la preparación del cuerpo y el traslado del mismo a un domicilio particular donde iba a ser velado; sin embargo, no fue así y los empleados de la agencia detuvieron la carroza y bajaron el cuerpo en la vía pública, tal como se aprecia en las imágenes.

También te puede interesar

[Publicidad]

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]