Tamaulipas.- Luego de que una mujer identificada como Carmen, fue detenida, amarrada, golpeada y rapada por ciudadanos, porque es acusada de cometer múltiples robos en Tampico, autoridades locales pidieron a la población no tomar justicia por propia mano.

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, señaló que, “por más indignación que exista, hay mecanismos de denuncia ciudadana para poder atender estas cuestiones legales”.

Villarreal Anaya exhortó a los ciudadanos que hayan sido víctimas acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado para presentar sus denuncias.

Sobre el mismo caso, el coordinador de la Guardia Estatal en la zona sur, Ludwing Porras Rangel, mencionó que la persona fue puesta a disposición de la autoridad ministerial y la Fiscalía del Estado es quien realizará todas las diligencias para deslindar responsabilidades.

Ludwing Porras Rangel, coordinador de la Guardia Estatal en zona sur de Tamaulipas. (Foto: cortesía)

Independientemente de todos los señalamientos que existen de robo contra Carmen, opinó que las personas no están facultadas para tomar justicia por cuenta propia.

“Evidentemente rompieron la ley, la Ley lo marca, la Constitución, nadie puede hacer justicia por su propia mano”, expresó.

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Indicó que será la Fiscalía quien realice las investigaciones y determinar si se configuran delitos, incluso los videos que se grabaron pueden servir para identificar a los responsables de agredir a la mujer.

Los hechos

El martes por la tarde, comerciantes y ciudadanos sometieron, amarraron, golpearon y raparon, a una mujer que presuntamente ha cometido muchos robos en la zona centro de Tampico.

La persona conocida como Carmen, según los diferentes testimonios, fue sorprendida cuando presuntamente cometió un robo.

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Algunas personas enardecidas la sacaron de una popular tienda donde se había escondido, en la banqueta fue rodeada por una multitud. Entre múltiples reclamos que se escuchaban Carmen fue rapada en la banqueta.

En algunos videos que se grabaron se observó que al menos una mujer y un hombre golpearon a la detenida.

Elementos de la Guardia Estatal llegaron en una patrulla y detuvieron a la mujer.

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