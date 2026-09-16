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El presidente municipal de Elota, Sinaloa, Richard Millán, llamó la atención en redes sociales por el atuendo que eligió para encabezar los festejos patrios y realizar la invitación a la ceremonia del Grito de Independencia.
A través de sus redes sociales, el alcalde apareció con una vestimenta de gala con elementos de inspiración militar y ceremonial, con la que se dirigió a los habitantes del municipio para invitarlos a participar en la celebración.
En el video, Millán se presentó como presidente constitucional de Elota y convocó a la población a acudir a la plazuela municipal para conmemorar el aniversario de la Independencia.
“Amigas y amigos elotences los invitamos a celebrar y festejar juntos el 216 aniversario de nuestra independencia mexicana”, expresó el alcalde en el mensaje publicado en sus redes sociales.
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