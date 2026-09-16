Culiacán, Sin. - En los tres últimos asesinatos violentos de mujeres, en los municipios de Culiacán y Escuinapa, solo se tiene como coincidencia que las víctimas pertenecían al sector educativo, pero no se tiene acreditada una posible relación en los hechos, afirmó la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Aceptó que, con relación al año anterior, en este 2026 se observa un aumento en los feminicidios; solo en el trascurso de este mes se han cometido catorce, seis de ellos en Escuinapa, cuatro en Culiacán e igual número en Mazatlán.

La titular del Órgano Autónomo de Justicia externó que en algunos de los homicidios de mujeres se han encontrado evidencias de posibles relaciones con el narcomenudeo, pero no es generalizado, por lo que se tiene un análisis profundo de las posibles causas de este delito, en forma particular en Escuinapa y Mazatlán.

En Culiacán, una maestra jubilada de nombre Reyna “N” fue asesinada. | Foto: Cortesía.

Dio a conocer que, si bien el hecho de que en el caso de las últimas dos féminas privadas de la vida en forma violenta y el reciente caso de Culiacán, donde una maestra jubilada de nombre Reyna “N” fue asesinada, pertenecían al sector magisterial, no se tienen evidencias de posibles conexiones en estos tres casos.

Sin tener a la mano la estadística oficial de feminicidios registrados en este año, comentó que el número supera los noventa casos; en cada uno de ellos se trabaja con investigaciones profundas para identificar las causas y los presuntos responsables.

Comentó que en la Vicefiscalía de la región sur se trabaja en un proyecto específico de análisis del contexto que envuelve los asesinatos de mujeres, exclusivamente en dos municipios, Escuinapa y Mazatlán, donde los feminicidios aumentaron.

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