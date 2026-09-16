Cajeme. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que esclareció el homicidio de José Luis Esparza, conocido como "El Piturris", ocurrido el pasado 10 de septiembre en una taquería de la colonia Reforma, en Ciudad Obregón.

En un boletín difundido este miércoles 16 de septiembre, la Fiscalía señaló que Felipe Alberto “N”, de 21 años, fue detenido junto con otro hombre, y que las investigaciones ministeriales establecen su presunta participación en los hechos que derivaron en la muerte de José Luis “N”, de 37 años.

De acuerdo con la dependencia, el móvil del crimen estaría relacionado con disputas de narcomenudeo.

Así fue la detención de los presuntos involucrados

La detención de los involucrados se realizó el pasado 14 de septiembre en la colonia Zona Norte de Ciudad Obregón, luego de una persecución sobre la calle Cananea a un vehículo BMW color gris involucrado en el ataque, misma que culminó cuando los sospechosos colisionaron contra un automóvil particular y una vivienda.

Posterior, fueron capturados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), Policia Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal.

Las investigaciones ministeriales y el señalamiento directo de por lo menos tres testigos presenciales permiten establecer la participación de Felipe Alberto “N”, uno de los detenidos, en los hechos violentos que derivaron en la muerte de José Luis Esparza, de 37 años.

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Fiscalía vincula arma con dos homicidios

Asimismo, el dictamen pericial de balística confirmatoria determinó que el arma corta marca SIG SAUER calibre .40 mm asegurada a los detenidos, fue la utilizada para privar de la vida a la víctima, comprobándose además que esa misma pistola fue empleada un día antes, el 9 de septiembre, en un hecho de homicidio ocurrido en la comunidad de El Conti, en la comisaría de Cócorit.

Durante el operativo de detención se les aseguró un arma larga de fuego calibre 7.62x39 mm, cartuchos útiles, envoltorios con metanfetamina y marihuana, además de los teléfonos celulares de los imputados. Foto: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora

En las indagatorias, iniciadas por la Fiscalía de Sonora, incluyeron el vínculo cercano de la víctima con un pariente político, dedicado a la interpretación y composición musical, relacionadas con canciones dedicadas a integrantes de un grupo delictivo.

También se revisaron los antecedentes de dicho familiar en Estados Unidos de América, donde estuvo preso por posesión de drogas y el cual actualmente está libre en México.

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Aseguran armas y presuntas drogas

Durante el operativo de detención se les aseguró además un arma larga de fuego calibre 7.62x39 mm, cartuchos útiles, envoltorios con metanfetamina y marihuana, además de los teléfonos celulares de los imputados.

Ambos sujetos quedarán a disposición de las autoridades judiciales.

De igual forma se realizan las acciones pertinentes para su proceso por el delito del homicidio cometido en agravio de "El Piturris", además de otros hechos en los que están involucrados, lo cual se informará conforme los tiempos procesales lo permitan.

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