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La Cámara de Representantes de Estados Unidos adelantó a este miércoles su última jornada de votaciones antes de las elecciones de medio mandato y no está previsto que vuelva a reunirse hasta el 9 de noviembre.
Aunque estaba agendada sesión para este jueves, la oficina del representante republicano Tom Emmer anunció que acortaba la semana laboral en un día, por lo que los legisladores pueden volver a sus estados y centrarse en la campaña electoral.
La decisión de adelantar el cierre de la Cámara tiene otras consecuencias además del impulso a las carreras electorales de los candidatos en sus respectivos estados.
Para empezar, los congresistas no tendrán que votar sobre la resolución para promover el juicio político presentado este martes por el republicano Tom Massie contra el secretario de Defensa Pete Hegseth.
Massie presentó la iniciativa como una resolución privilegiada, un mecanismo que obliga a la Cámara a considerarla en un plazo de dos días legislativos, por lo que la fecha límite habría sido el jueves si se hubiera celebrado sesión.
Los ocho artículos del juicio político acusan a Hegseth de librar una guerra ilegal con Irán, al carecer de la aprobación del Congreso, y de asesinar a presuntos narcotraficantes sin supervisión judicial, entre otros cargos.
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Además de evitar esta votación, el adelanto del receso de la Cámara evita cualquier posibilidad de debatir y votar cualquier medida de protección contra la inteligencia artificial que los demócratas han intentado impulsar estos últimos días.
El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, ha sido el principal impulsor de reducir la actividad legislativa este mes de septiembre, ya que a principios de mes canceló las dos últimas semanas de sesiones con el argumento de que gran parte del trabajo está estancado en el Senado.
"En este momento, casi parece un ejercicio inútil que sigamos enviando y acumulando legislación allí, cuando los miembros podrían estar en sus distritos haciendo campaña en este momento tan crucial", aseguró Johnson.
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El presidente de la Cámara afirmó que ha avisado a todos los legisladores de que, si el Senado comienza a avanzar con la legislación, podrá reunirlos a todos y volver a la actividad.
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ss/mcc
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