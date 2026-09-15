El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra la decisión del Tribunal Supremo de tumbar su normativa para restringir el voto por correo, el cual calificó de "estafa" y sistema "corrupto", y consideró que el fallo supone una "gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos".

En un mensaje en su red Truth Social insistió que el sistema de voto por correo, empleado por casi un tercio de los estadounidenses, es un "un sistema totalmente corrupto y fuera de control que es objeto de burla en todo el mundo" y que Estados Unidos es "el único país que tiene que soportar semejante estafa destructora de la nación".

"Es una gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos, y facilita enormemente que la izquierda radical -esos 'demócratas tontos'- haga trampas con las papeletas por correo; ¡ahora tienen vía libre para hacerlo! ¡La Corte Suprema realmente ha decepcionado a nuestro país!", escribe el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra la decisión del Tribunal Supremo de tumbar su normativa para restringir el voto por correo. Foto: EFE

El lunes el Supremo decidió rechazar la petición de emergencia del Gobierno Trump para imponer, antes de las elecciones legislativas de noviembre, un sistema por el cual el servicio postal debe enviar papeletas solo a aquellos ciudadanos incluidos en unas listas que deben elaborar los estados, encargados de gestionar las elecciones federales en el país norteamericano.

El presidente destacó que los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas fueron los únicos que "expresaron su firme desacuerdo con este fallo horrible y altamente político" y afirmó que ciertos jueces estadounidenses "están aterrorizados" ante "estos demócratas enloquecidos y depravados".

"Son totalmente incapaces de mostrar el valor necesario para salvar a nuestra nación", añade.

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Clarence Thomas es uno de los jueces que expreso su firme desacuerdo Foto: AP

Trump carga también contra otras recientes decisiones del Supremo que han ido contra los intereses de su Gobierno, como la de tumbar buena parte de los aranceles que implementó el año pasado contra la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos o la de mantener la ciudadanía estadounidense por nacimiento, un derecho que el republicano quería anular.

El magnate neoyorquino ha nombrado a tres de los seis magistrados conservadores que componen el máximo tribunal estadounidense -Neil Gorsuch, Amy Coney Barret y Brett Kavanaugh- y los tres votaron ayer en contra de imponer de momento las restricciones al voto por correo.

"Estas no son las personas a las que entrevisté para servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Son apenas una sombra de lo que fueron originalmente: una Corte que le está costando a Estados Unidos billones de dólares con fallos pésimos y sorprendentes, de tal magnitud que a nuestro país le resultará difícil recuperarse o sanar", afirmó Trump.

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Trump nombró a tres de los seis magistrados conservadores que componen tribunal estadounidense-Neil Gorsuch, Amy Coney Barret y Brett Kavanaugh-para expresar su descontento . Foto: AP

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