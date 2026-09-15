Washington.- Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han comenzado a investigar la supuesta financiación de la boda de uno de los hijos del presidente estadounidense, Donald Trump, por parte del oligarca ruso Umar Kremlev, cercano al presidente de Rusia, Vladímir Putin, al considerar que "plantea serias preocupaciones en materia de seguridad nacional y corrupción pública".

En una carta remitida el lunes por el líder demócrata en esta comisión, Robert García, a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, se exigen una serie de documentos para indagar en los datos revelados ese mismo día por ProPublica, que afirmó que Umar Kremlev pagó cientos de miles de dólares en gastos relacionados con la boda de Donald Trump Jr y la modelo Bettina Anderson en Bahamas el pasado mayo.

"La estrecha y opaca relación entre el hijo de un presidente de los Estados Unidos en ejercicio y un miembro del círculo íntimo del dictador ruso Vladímir Putin suscita graves preocupaciones en materia de seguridad nacional y corrupción pública", escribe García.

"Resulta aún más inquietante que un oligarca ruso haya financiado, según se informa, parte de la lujosa boda del propietario de varias empresas que tienen contratos con el Departamento de Defensa", añade la misiva, que recuerda que Donald Trump Jr. es copropietario e importante inversor en múltiples empresas con cuantiosos contratos del Pentágono.

Donald Trump Jr. Foto: AP

García escribe también que el caso "plantea serios interrogantes sobre esquemas de intercambio de favores y la posible infiltración de inteligencia extranjera en la familia del presidente".

Según lo informado por ProPublica el empresario ruso costeó el alquiler de una de las islas privadas donde tuvo lugar la recepción de la boda y donde se hospedaron los invitados, así como otros desembolsos importantes, entre ellos un espectáculo de fuegos artificiales.

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El presidente Trump, que no asistió a la boda debido a compromisos de agenda, ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca un cambio en la política estadounidense que pasa por el enfriamiento de la relación con Ucrania y un acercamiento a Rusia para negociar el fin de la guerra iniciada en 2022.

Umar Kremlev preside la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), entidad expulsada por el Comité Olímpico Internacional por problemas de gobernanza y corrupción. Para efectuar los pagos, utilizó una entidad afiliada con sede en Dubái.

Preguntado por ProPublica, un portavoz de Trump Jr. no negó que Kremlev financiara parte de los gastos de la boda y aseguró que el oligarca ruso es "amigo personal" del hijo del presidente.

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