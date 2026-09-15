Mundo | 15-09-26 | 09:58 | Actualizada | 15-09-26 | 10:00 |

Miami. El exministro venezolano , señalado por Estados Unidos como presunto testaferro del depuesto presidente , se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una corte federal en Miami.

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