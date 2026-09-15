Una intensa columna de humo se observa desde distintos puntos de la zona debido al incendio registrado en una bodega recicladora ubicada en el cruce de las calles Benito Juárez y Herminio Chavarría, en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura, por lo que personal de emergencias se movilizó al sitio para controlar el fuego.

Personal Táctico Operativo, en coordinación con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, trabaja en las labores para sofocar el incendio.

Incendio consume bodega recicladora en Iztapalapa. Foto: Facebook, Protección Civil CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, equipos Vulcano apoyan en las labores para combatir las llamas y evitar que el fuego se propague a inmuebles cercanos.

La columna de humo es visible desde varios kilómetros de distancia, por lo que se recomienda a la población evitar acercarse al punto del incendio.

Las autoridades pidieron a los automovilistas permitir el paso de los vehículos de emergencia que se dirigen a la zona.

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