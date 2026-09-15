Este martes 15 de septiembre es festivo en México, pero habrá Liga MX... con actividad de uno de los partidos pendientes en este Apertura 2026.

El Puebla, que pelea los puestos de Liguilla, tiene una complicada visita en el estadio Cuauhtémoc, frente al Toluca de Antonio "El Turco" Mohamed.

Los Diablos Rojos, actuales campeones de la Leagues Cup, se pondrán al corriente en el Apertura 2026, esta noche ante La Franja, donde buscarán el liderato de la competencia; por ahora, comandado por las Chivas.

Con 16 puntos, los mexiquenses están a un empate de tomar el liderato de la Liga MX. El Guadalajara posee el primer lugar con 17 puntos; sin embargo, la diferencia de goleo favorece al Toluca.

Por su parte, el Puebla de Gerardo Espinoza se encuentra en el octavo sitio con 13 puntos; una victoria podría catapultarlos hasta el cuarto lugar.

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Toluca, Estado de México, 12 de septiembre de 2026. , durante el partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rojinegros del Atlas, realizado en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/Jesús Esquivel

¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Toluca?

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed visitan al Puebla, en partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Fecha: Martes 15 de septiembre

Horario: 19:00

Transmisión: ESPN y Disney+ Premium

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