Un juez de control vinculó a proceso a Iván “N”, alias “El Ivancito”, señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Bedolla, acusado del delito de homicidio calificado, registrado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijo un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), "El Ivancito" es hijo de Víctor “N”, alias “El Búho”, el presunto líder de Los Bedolla, grupo delictivo considerado como generador de violencia, relacionado con extorsión, narcomenudeo y homicidio en Álvaro Obregón.

El 12 de junio de 2026, la víctima volvió a un domicilio donde se realizaba una reunión, allí habría discutido con Iván, quien comenzó a agredirlo.

A pesar de la intervención de otras personas, "El Ivancito" habría tomado el arma de uno de los presentes y disparó contra la víctima, quien fue llevada a un hospital, sin embargo, perdió la vida.

A través de entrevistas, análisis de videos y diligencias de reconocimiento, la FGJ reunió datos de prueba sobre la probable participación del imputado en el homicidio, con lo que se obtuvo la orden de aprehensión en contra de "El Ivancito".

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El imputado fue capturado pasado 7 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero por policías de investigación y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

En la audiencia del 11 de septiembre, el juez determinó la vinculación a proceso de Iván.

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