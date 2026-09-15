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Tecámac, Méx.- La mañana de este martes se registró un ataque a balazos contra una camioneta Honda de color negro en la que viajaban Carlos Galindo, asesor de la alcaldesa morenista de Tecámac Rosi Wong, y su chofer en la calle Mandarinas del fraccionamiento Ojo de Agua, en el que ambos resultaron lesionados, informaron autoridades mexiquenses.
La unidad recibió al menos 19 impactos de bala. Los agresores, que al parecer se desplazaban en motocicleta, escaparon del lugar después de balearlos.
El conductor de la camioneta, identificado como Alberto “N”, de 48 años de edad presentó una herida por proyectil de arma de fuego en el lado derecho del tórax.
Carlos Galindo resultó herido en una de sus manos.
Paramédicos de la unidad Protección Civil lo valoraron en el sitio al chofer, el paciente se hallaba consciente.
Luego de brindarles los primeros auxilios los trasladaron en una ambulancia a un hospital de la región para brindarles atención especializada.
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Personal de la Cruz Roja de Tecámac también intervino. El vehículo en donde viajaban los dos tripulantes está en el estacionamiento de la Cruz Roja de Tecámac, donde es resguardada por la Guardia Civil.
Fiscalía investiga el atentado contra el asesor de la alcaldesa
Luego del atentado la corporación local, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional realizaron un operativo en el municipio para tratar de localizar a los responsables.
La alcaldesa Rosi Wong se encontraba en la reunión de la Mesa por La Paz cuando se presentó el ataque.
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Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevar a cabo las investigaciones, actualmente revisan la unidad en la que viajaban las víctimas y han contabilizado casi 20 impactos de bala en la carrocería, vidrios, parabrisas y medallón.
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