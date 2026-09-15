El Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP) consideró positivos los cambios que se proponen en el Paquete Económico 2027 a favor de los pequeños negocios.

Integrantes del organismo aseguraron que los contribuyentes, personas físicas y morales, saldrán ganando ya que se propone hacer más sencillo tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

De ahí que “ven con buenos ojos” las modificaciones que se proponen al Congreso de la Unión y las calificaron como “una buena noticia”, dijeron.

En conferencia de prensa, la presidenta del organismo, Ludivina Leija; el presidente de la Comisión Fiscal, Javier de los Santos, el vicepresidente fiscal, Luis Carlos Figueroa y el presidente de la Comisión ante la Prodecon, José Aguayo, explicaron que para personas físicas se amplía el límite de ingresos de 3.5 millones a 5 millones de pesos.

Resaltaron que se flexibiliza un poco la salida del régimen, en el sentido de que en el actual esquema vigente en 2026, si se incumple con la declaración, nunca más podrá volver a estar en el Resico.

Para 2027 se plantea únicamente como requisito que tengan ingresos superiores a los 5 millones de pesos; a partir del mes siguiente podrá cambiar al régimen general, sino, se puede volver al anterior.

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Además la tasa del Impuesto Sobre la renta (ISR) sigue siendo la misma de 2.5%.

Mientras que para el sector primario, los pequeños contribuyentes que se dedican a esas actividades agrícolas, ganaderas en 2027 estarán exentas del ISR hasta por un millón de pesos frente a los 900 mil pesos de 2026.

En tanto que para personas morales o empresas, se ampliará el rango de los ingresos de 35 millones a 50 millones de pesos.

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Refirieron que actualmente se considera un régimen obligatorio, pero para 2027 será opcional.

Eso quiere decir que una empresa pequeña podrá optar estar en el régimen general o en el Resico.

Otro cambio más que consideraron importante es que duplican las tasas de amortización de los activos fijos para reflejar en la contabilidad de la empresa de forma periódica la depreciación del valor que experimentan a lo largo de su vida

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Como por ejemplo los automóviles, pasa del 25% al 50%, y las computadoras se va al 100%; por sector, la maquinaria que usan los restaurantes pasa de 33% a 66%.

Algo que se les hizo novedoso y sorpresivo fue que se propone también para el Resico en la iniciativa de Ley de Ingresos, la reducción al 7% del IVA tanto para personas física como para morales.

Si les interesa deberán dar aviso dentro de los siguientes 30 días de que reciben el primer cobro del gravamen, para aceptar esta posibilidad.

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Al aplicar el 7%, será sobre el total de sus ventas que graven IVA; sólo podrán disminuir el IVA retenido.

La mecánica actual es: “IVA que se cobra, menos el IVA que se paga a proveedores, menos el IVA que retuvieron sus clientes, es lo que se entera al fisco”.

Con la nueva propuesta: del total de ventas efectivamente cobradas por el 7%, menos el IVA que les retuvieron, se pierde el derecho al acreditamiento.

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Es un IVA que se le va a pagar a los proveedores y no tendrá ningún efecto en la manera de determinar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La interpretación del IMCP es que en el caso de las personas morales o empresas, ese IVA que le paguen a sus proveedores, tendrá que ser un gasto deducible como parte de sus costos.

Los que quieran aprovechar esta posibilidad, tendrán que facturar a sus clientes el 16% del IVA, pero solamente van a enterar el 7%.

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Así, el pequeño contribuyente se va a quedar con el 9%, lo que significa un ingreso adicional, pero esa diferencia no servirá para efectos del ISR.

Si lo avala el Congreso, los interesados deberán presentar los avisos en febrero de 2027, y ya no podrán variar durante el ejercicio.

No aplica para las importaciones, lo que consideraron acertado, porque al momento de hacer el trámite en la aduana por medio de un pedimento, se deben pagar las cuotas de comercio exterior y el IVA al 16%, sin derecho al acreditamiento, por lo cual es un pago definitivo.

Para personas físicas exclusivamente, se establece que no están obligados a llevar contabilidad.

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