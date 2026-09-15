Dos hombres fueron detenidos en Ciudad Obregón como presuntos implicados en el homicidio del creador de contenido José Luis Esparza “El Piturris”, ocurrido el pasado 10 de septiembre en una taquería de esta ciudad.

Felipe Alberto “N”, de 21 años, e Iram José “N”, de 26, fueron capturados por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) durante una persecución, luego de ser ubicados a bordo de un automóvil BMW 530i gris relacionado con una línea de investigación por hechos violentos.

La captura ocurrió alrededor de las 12:55 horas del lunes, cuando los agentes realizaban labores de investigación y análisis de cámaras de videovigilancia.

Al marcarles el alto, los sospechosos huyeron por la calle Cananea hacia el poniente. Durante la persecución, el BMW chocó contra un Nissan March y posteriormente contra un inmueble cercano a la calle Veracruz.

Uno de los ocupantes fue detenido en el sitio, mientras que el segundo intentó escapar a pie, pero fue alcanzado metros adelante.

En el operativo las autoridades aseguraron un arma corta calibre .40, un arma larga calibre 7.62x39 milímetros, un cargador abastecido, cartuchos útiles, marihuana, ocho envoltorios con una sustancia granulada blanca y dos teléfonos celulares.

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Las armas serán sometidas a pruebas de Balística Forense para determinar si fueron utilizadas en el homicidio de “El Piturris” o en otros hechos delictivos registrados en Cajeme.

¿Quién era “El Piturris” y qué se sabe de su homicidio?

José Luis Esparza, de 37 años, fue asesinado mientras trabajaba en una taquería ubicada en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada de la colonia Cortinas.

Según los primeros datos de la investigación, un hombre ingresó al establecimiento y le disparó antes de escapar en una motocicleta junto con otra persona.

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La Fiscalía de Sonora informó posteriormente que los casquillos encontrados en la escena presentaron concordancia balística con indicios asegurados tras un homicidio ocurrido un día antes en El Conti, Cócorit.

La Fiscalía investiga si ambos hechos están relacionados y mantiene como una de las líneas la posible confrontación entre grupos delictivos.

“El Piturris” era conocido en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, por su actividad como creador de contenido y participaba en La Guarida Podcast, proyecto producido por Desde la O, donde compartía micrófonos con “El Huicho”.

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Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos relacionados con armas de fuego, contra la salud y lo que resulte de las investigaciones.

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