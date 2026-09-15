El sistema comercial mundial atraviesa las "mayores perturbaciones" de su historia por los desafíos a las normas comerciales y esto podría tener repercusiones en los niveles de vida en todo el mundo, advirtió la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En su informe anual, la OMC advierte que "volver a una política comercial unilateral tendría grandes costes" y podría reducir el PIB mundial alrededor de un 5% y las exportaciones un 18.6% de aquí a 2050.

"Las políticas comerciales mundiales y la OMC experimentan las perturbaciones más graves y sostenidas desde que se creó el sistema comercial multilateral hace 80 años", señala el informe, que se hace eco de una advertencia formulada en marzo por su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, poco después del inicio de la guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel.

"Hemos visto cómo las normas comerciales han sido cuestionadas a una escala inédita desde la creación de las instituciones multilaterales para sustentar un comercio mundial abierto, estable y predecible", afirmó Okonjo-Iweala en el prólogo del informe.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa una cruzada arancelaria desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente.

La OMC señaló varios factores que han perjudicado la cooperación, como la creciente intervención de los gobiernos en los mercados.

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