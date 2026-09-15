El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República impulsa la realización de un foro para analizar las implicaciones que tiene la desaparición del ascenso y descenso en la Liga Mx y promover que las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol den marcha atrás en su decisión.

En entrevista, el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, informó que en este foro que se realizará el próximo lunes en el Senado, participarán quienes están involucrados en el futbol mexicano.

“La cancelación del ascenso y el descenso tiene implicaciones en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido deportivo, en el sentido de posibilidades de ascenso, de movilidad social. Y hay muchas entidades federativas representadas en este Senado de la República que están preocupadas porque el futbol profesional prácticamente es un monopolio”, dijo.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín informó que su partido, el Verde Ecologista de México apoya esta iniciativa de MC, porque es un tema aparentemente deportivo, pero con tremendas implicaciones, como el ascenso y el descenso del futbol mexicano.

El legislador yucateco recordó que lo que se pretende es escuchar lo que está pasando en los estados, donde hay irregularidades tan graves como la que se vivió en Yucatán, cuando después de ganar el campeonato, la Deportiva Venados “resulta que no puede ascender porque el otro equipo no le da permiso, y peor, resulta que dos equipos que no ganaron el campeonato sí pueden subir a la escala siguiente porque pagaron 20 millones de pesos”.

“Creo que son temas que vale la pena revisar, conversar y discutir, porque el futbol es mucho, pero mucho más que un deporte. En algunos casos es toda la esperanza, toda la inversión, el trabajo de millones de padres de familia y millones de jóvenes. Y la pregunta es ¿se les puede dejar tirados así como así? ¿de quién es patrimonio el futbol? ¿alguien puede adueñarse de él y convertirlo en un negocio particular? Todo eso se va a discutir el lunes en el Senado de la República”, subrayó.

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El senador del PAN, Miguel Márquez Márquez, advirtió que el futbol mexicano necesita volver a premiar la competencia y volver a tener una estructura en la que un club pueda crecer desde abajo, desde la tercera división, desde la segunda división, la primera, hasta llegar al futbol profesional y permanecer ahí porque fue el mejor en la cancha.

“Y yo sí creo que necesitamos ir detrás de ese sueño. Y sí tenemos que volver a hablar seriamente del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Porque el ascenso y el descenso no son solamente un formato de competencia.

“Es una oportunidad para que un equipo pequeño pueda soñar con llegar a lo más alto. Una oportunidad para que una ciudad que tiene una gran afición, que hoy no tiene un equipo en primera división, pueda tenerlo también. Una oportunidad para que un joven futbolista pueda demostrar su talento en diferentes niveles y avanzar así a través del mérito deportivo. Y sobre todo una oportunidad para recuperar algo que nunca debimos perder, que en el futbol mexicano el lugar se gana en la cancha”, enfatizó.

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