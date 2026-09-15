El Metro de la Ciudad de México ampliará una hora su horario de servicio este martes 15 de septiembre en las Líneas 1, 2 y 3, con el objetivo de apoyar los traslados de usuarios durante las celebraciones por las b.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó en redes sociales que tres líneas antes mencionadas operarán hasta la 01:00 horas del miércoles 16 de septiembre, por instrucción del Gobierno capitalino.

“Por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la noche de este martes 15 de septiembre ampliaremos una hora el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, que operarán hasta la 01:00 del miércoles 16, para apoyar los traslados durante las celebraciones”, publicó.

Mientras, para el miércoles 16 de septiembre, el Metro modificará su horario habitual debido al día festivo. Toda la Red ofrecerá servicio de las 07:00 a las 24:00 horas.

Recordó a los usuarios que continúa vigente el operativo “Cero Pirotecnia”, por lo que pidió evitar ingresar a las instalaciones del Metro con artículos que contengan pólvora.

“También les recuerdo que continúa el operativo Cero Pirotecnia, eviten ingresar con artículos que contengan pólvora”, indicó.

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