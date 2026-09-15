Metrópoli | 15-09-26 | 09:51 |

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) implementó esta mañana un servicio provisional en la Línea 1 debido a la presencia de un objeto metálico en la zona de vías, lo que afectó la circulación entre Balbuena y Pantitlán.

La interrupción inició alrededor de las 7:22 horas, cuando el Metro informó en redes sociales que se realizaba una revisión en la zona de vías para retirar el objeto y verificar las condiciones para restablecer la circulación.

Durante la afectación, los trenes ofrecieron servicio únicamente en el tramo de Observatorio a Moctezuma, en ambos sentidos, mientras que las estaciones comprendidas entre Balbuena y Pantitlán permanecieron sin servicio.

Por ello, el Metro coordinó el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros () para atender el tramo afectado.

Finalmente, a las 8:37 horas, el Metro informó que concluyó la afectación y se restableció el servicio en el tramo Balbuena-Pantitlán.

“Se restablece el servicio en el tramo Balbuena–Pantitlán. Todas las estaciones de la Línea 1 se encuentran abiertas y los trenes circulan de Observatorio a Pantitlán, en ambos sentidos”, publicó en redes.

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