La haya.- Una gran caída del servicio afectó partes del sistema ferroviario de los Países Bajos a primera hora del martes, y la empresa que mantiene la infraestructura ferroviaria del país indicó que estaba tratando la causa como un posible sabotaje. La policía inició una investigación, pero no tuvo comentarios inmediatos sobre posibles sospechosos o motivos.

Cientos de miles de pasajeros utilizan la red ferroviaria cada día. Las interrupciones del martes afectaron a miles de pasajeros, principalmente en las zonas centrales y orientales de los Países Bajos, pero el problema también afectó a algunos servicios en las regiones occidentales más concurridas del país.

“Se han encontrado materiales en varios lugares. Parece que este material fue colocado deliberadamente sobre las vías. Sospechamos sabotaje”, dijo en una entrevista telefónica Joke van der Cruysen, portavoz de la empresa de infraestructura ProRail, a The Associated Press (AP). “La policía está involucrada y está investigando activamente la causa y las razones detrás de esto”.

No había indicios de quién se sospechaba que podría estar detrás del aparente sabotaje, que Prorail dijo que fue descubierto en un total de 30 lugares diferentes. La empresa indicó que en algunos lugares hubo más de una interrupción.

Van der Cruysen dijo que ProRail estaba trabajando para despejar todas las vías y manejando cuidadosamente el material retirado de las vías para no comprometer posibles pruebas.

“Usamos guantes para que la policía eventualmente pueda comprobar huellas dactilares y cosas por el estilo”, indicó el vocero. “Y, por supuesto, tratamos de que el tráfico ferroviario vuelva a funcionar lo antes posible”.

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La portavoz de la policía, Marloes Wesselink, confirmó que había una investigación en curso, pero declinó dar más detalles. Dijo que no tenía conocimiento de ninguna reivindicación de autoría.

La compañía ferroviaria nacional NS señaló que los servicios de tren en torno a las ciudades centrales de Zwolle, Deventer y Amersfoort se vieron gravemente afectados alrededor de la hora pico de la mañana. Indicó que el tráfico ferroviario se estaba reanudando gradualmente.

“Las interrupciones de hoy han afectado a muchos viajeros y demuestran hasta qué punto los Países Bajos dependen de una red ferroviaria que funcione bien”, dijo en un comunicado Mirjam van Velthuizen, directora general interina de ProRail. “Para cualquiera que se haya quedado varado, se haya retrasado o se haya visto obligado a cambiar sus planes, esto tiene un gran impacto”.

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La interrupción ocurrió el día en que el gobierno presenta su presupuesto anual al Parlamento, un evento que atrajo a miles de personas a La Haya para ver a la familia real recorrer la ciudad en carruajes tirados por caballos.

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ss/mcc