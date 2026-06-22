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Usuarios de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, reportaron este lunes 22 de junio, problemas para acceder y navegar dentro de la plataforma.
De acuerdo con reportes recopilados por DownDetector, sitio especializado en monitorear fallas de servicios digitales, mil 131 usuarios han reportado inconvenientes relacionados con el funcionamiento de la aplicación, la carga del feed principal y la conexión con los servidores.
Entre las principales fallas señaladas se encuentran la imposibilidad de actualizar la página de inicio, errores al cargar publicaciones y dificultades para acceder a distintas funciones de la red social.
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Al intentar ingresar a la plataforma, algunos usuarios se encuentran con mensajes de error como "Algo salió mal. Intenta cargar de nuevo", sin que la página logre restablecerse correctamente.
Hasta el momento, X no ha emitido un comunicado oficial para explicar el origen de las fallas ni ha informado cuánto tiempo podría tardar en restablecer completamente el servicio.
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desa/LL
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