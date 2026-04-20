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Si no te cargan los posteos de X, no es tu internet ni tu equipo. X ha comenzado a sufrir problemas, según reportan usuarios a través de , la plataforma que se encarga de reunir los reportes de usuarios.

Hasta el momento hay más de 500 reportes en la plataforma. Entre los problemas más reportados se encuentran problemas con la app (39%), no carga el feed (32%) y conexión con el servidor (16%).

Caída de X. 20/04/2026. Imagen: captura de pantalla
Caída de X. 20/04/2026. Imagen: captura de pantalla

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Al intentar entrar a X, la página principal no carga y muestra el siguiente mensaje: "Algo salió mal. Intenta cargar". Cuando los usuarios presionan el botón azul, el sitio regresa al mismo aviso y la pantalla queda totalmente en blanco sin la posibilidad de realizar otro movimiento.

Hasta ahora, la red social no ha emitido ningún comunicado para explicar las fallas en la plataforma, lo que ha generado desconcierto entre los usuarios.

caída de x. Imagen: captura de pantalla
caída de x. Imagen: captura de pantalla

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