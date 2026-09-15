Vilna. Aviones de combate de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) derribaron un dron que ingresó durante la noche en el espacio aéreo de Lituania, informaron funcionarios el martes, un día después de que el jefe de la alianza militar afirmó que los ataques cerca del territorio de OTAN no harían más que aumentar su apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia.

Funcionarios militares en Lituania, miembro de la OTAN, dijeron que esta es la primera vez que se derriba un dron en su espacio aéreo. Las autoridades no comentaron el origen ni el propósito del dron, diciendo que el incidente requería una investigación adicional, pero dos altos funcionarios dijeron que el dispositivo probablemente llevaba explosivos.

Funcionarios en países de la OTAN, incluidos Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Polonia, han acusado en las últimas semanas a Rusia de estar implicada en actos como incursiones de drones, sabotaje, incendios provocados y vigilancia de instalaciones de defensa y en planes para usar un dron que llevaba explosivos para atacar un aeropuerto.

Por separado, Dinamarca dijo el martes que a uno de sus helicópteros de la fuerza aérea se le disparó con bengalas mientras realizaba vigilancia de una fragata rusa en el mar Báltico.

Los ataques cerca del territorio de la OTAN mostraban la “desesperación y también el deseo de sembrar miedo y terror” del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el lunes. Habló después de que un dron ruso impactó una línea ferroviaria cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia el domingo, poco después de que altos funcionarios visitantes pasaran por allí.

Rutte prometió reforzar las defensas de la alianza de 32 países a lo largo de su extensa frontera oriental con Rusia y con Bielorrusia, un aliado ruso.

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Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, dijo que los incidentes en Lituania y Dinamarca no eran aislados, sino “parte de un patrón más amplio de agresión y provocación rusa contra Europa, poniendo a prueba nuestra preparación y nuestra determinación”.

“Rusia verá que nuestra determinación no hará más que fortalecerse”, dijo.

Dron derribado en Lituania fue hallado con explosivos

El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania indicó el martes que el dron abatido el martes en Lituania cayó cerca de la aldea de Pratkūnai, unos 100 kilómetros (60 millas) al oeste de la capital, Vilna, y cerca del embalse de Kaunas.

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Vilmantas Vitkauskas, jefe del centro de crisis, comentó a la radiodifusora pública lituana LRT que lo más probable es que el dron ingresara desde Bielorrusia. Permaneció en el espacio aéreo lituano durante unos 30 minutos y voló por las afueras de zonas pobladas antes de ser interceptado, explicó.

En una publicación en Facebook el martes, el ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, dijo que se detectó un artefacto explosivo en el dron y fue neutralizado por expertos en desactivación de bombas.

La amenaza de los drones se ha cernido repetidamente sobre los cielos de Lituania, que comparte fronteras con Bielorrusia y con el enclave ruso de Kaliningrado.

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En mayo, se dijo a los residentes de Vilna que se pusieran a cubierto y el presidente y el primer ministro fueron llevados a lugares seguros cuando se activó un protocolo de alarma por actividad de drones cerca de la frontera con Bielorrusia.

Drones ucranianos extraviados también han cruzado previamente la frontera hacia el espacio aéreo báltico, incluido en mayo cuando un avión de combate de la OTAN derribó un dron ucraniano sobre el sur de Estonia.

Mientras tanto, Dinamarca acusó a Rusia de lanzar bengalas a uno de sus helicópteros de la fuerza aérea en relación con una “cobertura fotográfica rutinaria” de una fragata rusa en aguas frente al puerto de Gedser, en el mar Báltico.

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“Esto es completamente inaceptable”, escribió el Ministerio de Exteriores en X, señalando que el embajador ruso fue convocado por el incidente.

Por su parte, el embajador de Rusia en Dinamarca, Vladimir Barbin, señaló que “no es la primera vez” que helicópteros de la fuerza aérea danesa habían “realizado maniobras peligrosas cerca de buques de guerra rusos”.

También dijo que el helicóptero danés había llevado a cabo “acciones provocadoras contra la fragata rusa”.

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El Kremlin declinó comentar el martes, y el portavoz presidencial Dmitry Peskov dijo que no tenía detalles del episodio.

Kiev dice que está “lista para apoyar la desescalada”

En Ucrania, los ataques con drones rusos continuaron en toda Ucrania después de una publicación en redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes, en la que afirmó que Rusia y Ucrania habían acordado “no atacar” la infraestructura energética del otro.

Trump no ofreció más detalles sobre el supuesto acuerdo. Los intentos previos de negociar incluso un alto el fuego parcial se han desmoronado repetidamente en cuestión de horas, y ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo el lunes por la noche que Kiev estaba “lista para apoyar la desescalada” si Estados Unidos podía garantizar que “Rusia está verdaderamente lista para detener esta guerra”.

Pero Zelensky dijo en un comunicado el martes que Moscú había continuado atacando el sector energético de Ucrania, así como instalaciones de logística e infraestructura crítica, y que Kiev había respondido atacando una refinería de petróleo en Syzran, una ciudad en el oeste de Rusia.

“No hay alternativa a poner fin a esta guerra. Y todas las formas de presión sobre Rusia deben crear las condiciones diplomáticas adecuadas”, afirmó Zelensky.

El Kremlin dijo el martes que consideraba la propuesta de Trump de un alto el fuego sobre la infraestructura energética como “una buena idea”.

Sin embargo, subrayó que los ataques contra refinerías de petróleo rusas no eran la causa raíz de los problemas de suministro global de gasolina o diésel.

“El problema central radica en la exportación de productos petrolíferos a los mercados globales”, dijo Peskov. Añadió que los países, en cambio, debían garantizar la navegación segura para los petroleros y levantar las sanciones globales sobre el petróleo ruso.

El viernes se informó que los precios del diésel en Estados Unidos se habían disparado por encima de un promedio de 6 dólares por galón.

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