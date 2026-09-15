OpenAI, Anthropic y Google DeepMind trabajan en la creación de un organismo de supervisión de los riesgos relacionados con la inteligencia artificial (IA), indicó OpenAI a la AFP este martes, en un contexto de crecientes llamamientos a controlar mejor la IA.

La idea nació de una propuesta de Demis Hassabis, director general de Google DeepMind antes de convertirse en presidente a principios de agosto, quien sugirió una entidad similar a la Autoridad de Regulación de la Industria Financiera de Estados Unidos (FINRA), un organismo de autorregulación del sector.

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