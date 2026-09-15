La alcaldía Iztapalapa estableció la suspensión de venta de bebidas alcohólicas, en todas sus graduaciones –incluidas las artesanales–, en los establecimientos mercantiles de la demarcación los días 15 y 16 de septiembre con motivo de las fiestas patrias por el aniversario de la Independencia de México.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la capital, la medida aplicará desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas durante estos dos días. Esto aplicará para bebidas en envase cerrado, abierto y/o al copeo en todas sus graduaciones.

¿En qué establecimientos aplica la ley seca?

La demarcación detalló que la ley seca será para establecimientos como:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados con licencia para venta de vinos y licores

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

Acotó que la ley aplica en cualquier otro establecimiento mercantil similar donde se vendan bebidas alcohólicas.

Añadió que durante estos dos días también está prohibida la venta y expendio gratuito de este tipo de bebidas en el interior de ferias, romerías, kermeses, festejos populares y demás lugares en los que se realicen eventos similares.

¿Hay excepciones para la venta de alcohol?

A pesar de ello, hay una excepción para restaurantes que ofrezcan bebidas alcohólicas acompañadas con alimentos, excepto botanas. “La venta en envase cerrado para consumir fuera de estos deberá entenderse como suspendida”.

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La alcaldía Iztapalapa subrayó que toda persona que no cumpla con esta suspensión será remitida al Juzgado Cívico correspondiente para la imposición de la sanción que en derecho corresponda, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Verificación Administrativa.

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mahc/LL