Metrópoli | 14-09-26 | 10:12 |

La alcaldía Cuajimalpa ordenó la suspensión de actividades relacionadas con la venta de en todas sus graduaciones en la demarcación durante los festejos patrios 2026.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la medida aplicará a partir de las 00:00 horas del martes y hasta las 14:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

¿En qué lugares aplicará la ley seca?

La suspensión aplicará en los establecimientos mercantiles que operen como:

  • Vinaterías
  • Tiendas de abarrotes
  • Tiendas de conveniencia,
  • Supermercados con licencia para venta de vinos y licores
  • Tiendas de autoservicio,
  • Tiendas departamentales
  • Cantinas
  • Pulquerías
  • Bares
  • Cervecerías
  • Peñas
  • Salas de cine con venta de vinos y licores
  • Salones de baile

En resumen, en cualquier tipo de establecimiento mercantil en el que se expendan o consuman bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente con motivo de las ferias y tradiciones populares, incluyendo el servicio a domicilio en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.

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