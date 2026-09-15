Espectáculos | 15-09-26 | 11:41 | Actualizada | 15-09-26 | 11:42 |

La francesa Catherine Ringer, voz principal y cofundadora del emblemático dúo de pop-rock vanguardista "Les Rita Mitsouko" junto a su pareja, Fred Chichin, ha fallecido a los 68 años víctima de un cáncer fulminante, informó este martes la prensa francesa.

Ringer se hizo célebre en la escena francófona al mezclar rock, pop, punk, música electrónica y "chanson française". "Marcia Baïla", "C'est comme ça" y "Andy" figuran como emblemas de la música francesa independiente, reflejo del París canalla de los años 80 y 90 del siglo XX.

Tras la muerte de Fred Chichin también por un cáncer repentino en 2007, la artista no paró y publicó álbumes como "Ring n' Roll" (2011) y "Chroniques et fantaisies" (2017), además de realizar giras en homenaje al repertorio de "Les Rita Mitsouko".

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Ringer colaboró con artistas como Sparks, Iggy Pop y Marc Almond, posicionándose como un ícono cultural en Francia.

Su estética extravagante, teatral y pospunk tuvo, para muchos críticos, un importante impacto en otros movimientos culturales europeos, como el de la movida madrileña de los años 80.

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Ringer tuvo con Chinchin tres hijos, también dedicados a la música.

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