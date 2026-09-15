Nick Reiner no enfrentará la pena de muerte si es declarado culpable del asesinato de sus padres, el director y actor Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en diciembre de 2025.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, y su equipo decidieron descartar la pena capital en el caso penal contra Nick, de acuerdo con información obtenida por TMZ.

Fuentes con conocimiento directo informaron al medio que una de las razones principales detrás de la decisión fue la postura que tenían Rob y Michele Reiner en contra de la pena de muerte.

Antes de su muerte, Rob, quien era demócrata y expresaba abiertamente sus opiniones políticas, había manifestado su rechazo a la pena capital. El actor también elogió a Erika Kirk por perdonar a Tyler Robinson, el hombre que presuntamente mató a su esposo, Charlie Kirk.

Otro de los factores considerados por los fiscales fue el impacto que el proceso ha tenido en los hermanos de Nick, Jake y Romy Reiner. Según las fuentes consultadas por TMZ, para ellos sería especialmente difícil enfrentar una sentencia de muerte contra su hermano.

Sin embargo, Jake y Romy no apoyan las acciones de Nick y ya tomaron distancia de su defensa. De hecho, ambos decidieron no financiar los honorarios de sus abogados.

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A esto se suma una medida tomada en California en 2019 por el entonces gobernador Gavin Newsom, quien ordenó suspender la pena de muerte en el estado.

En aquel momento, Newsom argumentó que la pena capital se aplicaba “de manera desigual e injusta a las personas de color, a las personas con discapacidades mentales y a las personas que no pueden costearse una representación legal costosa”.

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Aunque California mantiene la pena de muerte en su legislación, el estado no ha llevado a cabo una ejecución desde 2006. La orden de Newsom no eliminó la pena capital, pero sí estableció una moratoria sobre las ejecuciones.

Michele, Rob, Romy, Jake y Nick Reiner, en una fotografía de marzo de 2024. Foto: Instagram

¿De qué acusan a Nick Reiner?

La decisión de retirar la pena de muerte no significa que Nick Reiner quede exento de una condena severa. Los fiscales continuarán acusándolo de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes, incluido el acecho.

De ser declarado culpable bajo esos cargos, Nick podría recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

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Nick Reiner fue arrestado el 14 de diciembre de 2025, después de que sus padres fueran encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles. Rob Reiner, reconocido por dirigir películas como "This Is Spinal Tap", "Cuando Harry encontró a Sally" y "Cuenta conmigo", tenía 78 años, mientras que Michele tenía 68.

El caso provocó una fuerte conmoción en Hollywood debido a la trayectoria de Rob Reiner y a que Nick es uno de los tres hijos que tuvo con Michele.

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