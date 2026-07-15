A siete meses de haber sido detenido por el presunto asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y Michel Singer, Nick Reiner estaría enfrentando graves problemas físicos y mentales.

De acuerdo con información publicada por el "Daily Mail", una fuente cercana a la familia aseguró que el hombre de 32 años se ha deteriorado mucho durante su reclusión, al grado de que ya luce irreconocible.

"Nick ya no se parece a Nick. Su salud se está deteriorando rápidamente. Nadie lo reconocería", dijo la fuente al medio británico.

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Según el testimonio, Reiner ha perdido gran parte del cabello, bajó drásticamente de peso y su aspecto luce muy demacrado; sin embargo, lo que más ha preocupado a sus abogados es su estado mental.

"Nick no ha estado bien durante muchos años, pero ahora es como un niño que balbucea, totalmente fuera de sí", agregó.

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Lo que ha despertado alertas, afirmó la fuente, es que ya no es capaz procesar la realidad por lo que no sabe ni el año en el que vive:

"A sus abogados les cuesta hablar con él. Nick definitivamente sufre un deterioro cognitivo. No sabe en qué año estamos ni quién es el presidente de los Estados Unidos. No puede procesar la realidad, ni concentrarse".

La fuente también explicó que la situación ya llegó a oídos de sus hermanos, Jake y Romy, quienes, según el reporte, temen que el confinamiento prolongado tenga consecuencias irreversibles. No obstante, ambos decidieron apartarse del proceso legal y no estarían financiando su defensa.

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Hace apenas unas semanas, Reiner solicitó acceso a un fideicomiso de 1.5 millones de dólares creado por sus padres para solventar los costos de su defensa, pero el administrador del patrimonio rechazó liberar los recursos.

Actualmente, Nick Reiner permanece en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles y a la espera de que arranque su juicio, programado para septiembre de 2026, donde enfrentará dos cargos de homicidio en primer grado.

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