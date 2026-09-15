La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 15 de septiembre se tienen previstas tres movilizaciones del grupo Plataforma 420 al mediodía: en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos.

Trabajadores del IMSS se manifestarán a las 16 horas en Palacio Nacional para denunciar un posible recorte de 50% al presupuesto destinado al pago del personal 08, es decir, eventuales; así como a los conceptos 10 de nivelación 37 correspondiente al tiempo extraordinario del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Del mismo modo, exigirán que se mantengan los empleos, se respeten los derechos laborales, contratación de personal eventual y un alto a las horas extras para personal de base.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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