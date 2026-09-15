El Metrobús informó que, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se rehabilitarán más de 60 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y más de dos mil 500 metros cúbicos de concreto hidráulico en los carriles confinados en las siete líneas.

Línea 1

En la Línea 1 se proyectan rehabilitar siete mil 461 metros cuadrados de carpeta asfáltica y 797 metros cúbicos de concreto hidráulico.

Línea 2

Línea 2 el trabajo estimado es de 86 metros cuadrados y 534 metros cúbicos de concreto hidráulico.

Línea 3

Línea 3, seis mil 864 metros cuadrados de carpeta asfáltica y 202 metros cúbicos de concreto hidráulico.

Línea 4

Línea 4 se realizarán 19 mil 216 metros cuadrados de carpeta asfáltica y 528 metros cúbicos de concreto hidráulico.

Línea 5

Línea 5, los trabajos serán de nueve mil metros cuadrados y 24 metros cúbicos de concreto hidráulico.

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Línea 6

Línea 6, 16 mil 716 metros cuadrados y 100 metros cúbicos de concreto hidráulico.

Línea 7

Línea 7 se rehabilitarán tres mil 352 metros cuadrados de carpeta asfáltica y 400 metros cúbicos de concreto hidráulico.

Para reducir las afectaciones a la población usuaria, la intervención se realizará de forma escalonada y se brindará información sobre las modificaciones en el servicio de manera oportuna en el sitio, redes sociales y en la página de internet www.metrobus.cdmx.gob.mx.

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La ejecución de los trabajos concluirá el 31 de diciembre de 2026.

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